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Инвентаризация банка "Российский кредит" выявила недостачу в 43,7 млрд руб

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Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
17:18 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт – РАПСИ. Инвентаризация имущества банка "Российский кредит" выявила недостачу в размере 43,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Основная сумма недостачи в размере 32,2 миллиарда рублей приходится на основные средства и хозяйственные затраты, а 11,5 миллиарда рублей — "денежные средства, драгоценные металлы, корреспондентские счета, ценные бумаги и доли участия, межбанковские кредиты, кредитный портфель юридических лиц и физических лиц банка".

Ранее агентство выставило на торги несколько зданий, нежилых помещений и ценные бумаги, принадлежащие банку "Российский кредит". Торги будут проведены 7 ноября на электронной площадке ООО "Центр реализации".  Всего выставлено 1871 лот, отмечает АСВ.

Арбитражный суд Москвы 13 октября 2015 года признал банкротом банк "Российский кредит". Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили в силе решение о признании банка банкротом. Верховный суд РФ также отказал бывшему председателю совета директоров банка Анатолию Мотылеву в пересмотре судебных актов о банкротстве.

В отношении кредитной организации, у которой с 24 июля 2015 года была отозвана лицензия, было открыто конкурсное производство. Как сообщил в суде представитель ЦБ РФ, обязательства "Российского кредита" превышают его активы на 111 миллиардов рублей.

Банк "Российский кредит", по данным РИА Рейтинг, на начало 2015 года занимал 47-е место среди российских банков по величине активов.

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Инвентаризация банка "Российский кредит" выявила недостачу в 43,7 млрд руб

17:18 14/10/2016 Инвентаризация имущества банка "Российский кредит" выявила недостачу в размере 43,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).
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