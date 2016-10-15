Суды по искам "Российского кредита" взыскали с должников 63 млрд руб

19:36 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт – РАПСИ. Банк "Российский кредит" подал в суды 863 иска к должникам на общую сумму 130,04 миллиарда рублей, удовлетворены 458 исков на сумму 63,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 457 исполнительных производства на общую сумму 19,5 миллиарда рублей, 33 заявления на сумму 968 миллионов рублей окончены актами о невозможности взыскания. Конкурсным управляющим продолжается работа по оспариванию сделок банка, имеющих признаки недействительности. В суды подано 38 заявлений на общую сумму 30,6 миллиарда рублей, сообщил управляющий.

Размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди (вкладчики) банка, чьи требования включены в реестр, составил 5,83 миллиарда рублей из суммы долга перед ними в 47,5 миллиарда рублей. Общий размер установленной задолженности перед кредиторами банка состоянию на 1 сентября составляет 123,5 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 6 марта 2015 года признал банкротом "Российский кредит". Как сообщил в суде представитель ЦБ РФ, обязательства банка превышают его активы на 111 миллиардов рублей.

Банк "Российский кредит", по данным РИА Рейтинг, на начало года занимал 47-е место среди российских банков по величине активов.