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ФАС возбудит дело по договору о создании логотипа Петербурга студией Лебедева

Контекст
Теги: Туризм, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Артемий Лебедев, Санкт-Петербург, Россия
15:26 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС возбудит антимонопольное дело в отношении городского Комитета по развитию туризма из-за нарушений при заключении договора с ООО "Студия Арт.Лебедева" на разработку логотипа северной столицы, говорится в сообщении ведомства.

УФАС сообщило о получении ответа городского комитета на выданное антимонопольным органом предупреждение, согласно которому необходимо прекратить действие договора со студией на разработку логотипа Санкт-Петербурга. "В своем письме комитет заявил о невозможности расторжения указанного договора, так как на момент его заключения он действовал не как орган государственной власти Петербурга, а как хозяйствующий субъект. Таким образом, по мнению комитета, положения закона о защите конкуренции на тот момент на него не распространялись", - говорится в сообщении управления.

В октябре управление сообщило, что на момент подписания спорного договора работы по созданию логотипа уже являлись выполненными, что привело к созданию дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность на рынке оказания рекламных услуг.

"Согласно официальной информации, предоставленной студией, договор с комитетом заключался, в том числе для (далее цитата): "популяризации и продвижения собственного бренда, формирования положительного репутационного статуса и привлечения к выполнению работ новых заказчиков". Договор заключался в условиях конфиденциальности, а, значит, другие дизайн-студии были лишены аналогичной возможности по продвижению своих услуг", - сообщило антимонопольное управление.

Ведомство отметило, что заключение договора ставит "Студию Арт.Лебедева" в преимущественное положение по отношению к другим компаниям, осуществляющим аналогичную деятельность и содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции. Нарушения, по данным УФАС, выявились после жалобы ООО "Маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры". Антимонопольная служба предупредила Комитет по развитию туризма Петербурга о необходимости в срок до 30 ноября прекратить действие договора.

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ФАС возбудит дело по договору о создании логотипа Петербурга студией Лебедева

15:26 01/12/2016 Санкт-Петербургское УФАС возбудит антимонопольное дело в отношении городского Комитета по развитию туризма из-за нарушений при заключении договора с ООО "Студия Арт.Лебедева" на разработку логотипа северной столицы, говорится в сообщении ведомства.
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