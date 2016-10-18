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ФАС: договор на создание логотипа Петербурга студией Лебедева нужно прекратить

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Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Артемий Лебедев, Санкт-Петербург, Россия
13:25 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС выдало Комитету по развитию туризма города предупреждение о необходимости прекращения договора на разработку логотипа северной столицы с ООО "Студия Арт.Лебедева" из-за получения доступа к информации о необходимости разработки символа в приоритетном порядке, говорится в сообщении ведомства.

На момент подписания договора, отмечает УФАС, работы по созданию логотипа уже являлись выполненными, что привело к созданию дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность на рынке оказания рекламных услуг.

"Согласно официальной информации, предоставленной студией, договор с комитетом заключался, в том числе для (далее цитата): "популяризации и продвижения собственного бренда, формирования положительного репутационного статуса и привлечения к выполнению работ новых заказчиков". Договор заключался в условиях конфиденциальности, а, значит, другие дизайн-студии были лишены аналогичной возможности по продвижению своих услуг", — подчеркивает антимонопольная служба.

Ведомство отмечает, что заключение договора ставит "Студию Арт.Лебедева" в преимущественное положение по отношению к другим компаниям, осуществляющим аналогичную деятельность и содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Нарушения, по данным УФАС, выявились после жалобы ООО "Маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры". Антимонопольная служба предупредила Комитет по развитию туризма Петербурга о необходимости в срок до 30 ноября 2016 года прекратить действие договора.

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ФАС: договор на создание логотипа Петербурга студией Лебедева нужно прекратить

13:25 18/10/2016 Санкт-Петербургское УФАС выдало Комитету по развитию туризма города предупреждение о необходимости прекращения договора на разработку логотипа северной столицы с ООО "Студия Арт.Лебедева" из-за получения доступа к информации о необходимости разработки символа в приоритетном порядке, говорится в сообщении ведомства.
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