Компания "Росагролизинг" подала заявление о банкротстве ОАО "Рузское Молоко"

12:08 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. ОАО "Росагролизинг" подало заявление в Арбитражный суд Московской области о признании банкротом ОАО "Рузское Молоко" (входит в агрохолдинг АО "Русское Молоко" Группы компаний "Вашъ Финансовый Попечитель"), говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Ранее суд оставил без движения до 9 декабря заявление ООО "Ронсивел" о банкротстве ОАО "Рузское Молоко". Заявление оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Подмосковный арбитраж в сентябре прекратил производство по аналогичному заявлению ООО "АвтоЛига". Производство по делу о банкротстве было прекращено в связи с оплатой "Рузским Молоком" долга перед заявителем.

Также суд 2 сентября оставил без рассмотрения заявление двух московских компаний о признании банкротом ОАО "Рузское Молоко". Арбитраж отметил, что от ООО "Айс авто" и ООО "ДиАрт логистик" поступило ходатайство об отказе от заявления о банкротстве ОАО.

Многопрофильный инвестиционный холдинг "Вашъ Финансовый Попечитель" был основан в 1992 году. Он работает в области девелопмента, промышленного и гражданского строительства, агробизнеса. Группа компаний объединяет более 30 предприятий разных сфер бизнеса, на которых работает свыше 6 тысяч человек. Председателем совета директоров ГК является Василий Бойко-Великий.

В агрохолдинг "Русское Молоко" входит восемь сельскохозяйственных предприятий (комбикормовый завод "Богородское", молочный завод "Рузское молоко" и другие).