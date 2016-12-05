Сбербанк Факторинг планирует подать иск к "Юлмарту" на 1,5 млрд руб

ulmart.ru

15:22 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ. ООО «Сбербанк Факторинг» планирует подать заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании 1,5 миллиарда рублей с НАО «Юлмарт», входящего в ГК «Юлмарт», говорится в определении суда.

Ранее компания «Сбербанк Факторинг» обратилась в арбитражный суд с заявлением об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска (предварительные обеспечительные меры), в котором просила арестовать и запретить отчуждение товара, находящегося у НАО «Юлмарт».

В обоснование заявления ООО «Сбербанк Факторинг» указала на то, что оно намеревается в срок до 15 декабря подать иск о взыскании с НАО «Юлмарт» задолженности предположительно в размере 1,5 миллиарда рублей, права требования которой уступлены в рамках договоров факторинга. По информации заявителя, в настоящий момент НАО «Юлмарт» не осуществляет оплату уступленных компании «Сбербанк Факторинг» денежных требований и осуществляет реализацию продукции, находящейся в залоге.

Однако суд посчитал, что заявителем не указано объективных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности и затруднительности исполнения решения суда. Также «не представлено каких-либо доказательств, со значительной долей вероятности свидетельствующих о действиях ответчика, направленных на препятствование исполнению судебного акта по соответствующему делу».

Кроме того, сегодня Сбербанк России подал заявление в Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании 1,007 миллиарда рублей с четырех структур, входящих в ГК «Юлмарт». В качестве ответчиков выступают НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО Юлмарт Региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт Продуктово-закупочная компания».

Ранее ООО «Балтийская электронная площадка» подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания», входящего в ГК «Юлмарт». Рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве суд назначил на 20 декабря. В рамках дела о банкротстве по ходатайству должника суд запретил девяти банкам осуществлять безакцептное списание денежных средств с ряда его счетов.

Кроме того, в ноябре индивидуальный предприниматель Олег Морозов подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом НАО «Юлмарт». Рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве суд назначил на 15 декабря. Суд запросил у НП ОАУ «Авангард» информацию о Борисе Юрченко, который является кандидатом на должность арбитражного управляющего должника.

Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны.