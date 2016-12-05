Суд отклонил иск из-за использования песни Цоя в заставке "Что? Где? Когда?"

19:36 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление ООО «Музыкальное право», которое является обладателем авторских прав на произведения Виктора Цоя, о взыскании с «Первого канала» трех миллионов рублей компенсации за использование композиции певца в заставке весенних игр «Что? Где? Когда?», говорится в решении суда.

По информации заявителя, в марте в эфире «Первого канала» неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик (аудиовизуальное произведение), являющийся анонсом весенних игр «Что? Где? Когда?». В состав этого видеоролика без разрешения истца было включено произведение/фонограмма Виктора Цоя «Весна», сообщил заявитель. Ответчик, по мнению компании «Музыкальное право», является лицом, организовавшим создание спорного рекламного ролика, его изготовителем/продюсером.

Истец полагает, что ОАО «Первый канал», как организатор создания спорного ролика, был обязан заключить лицензионный договор с компанией «Музыкальное право» как с обладателем исключительных авторских прав на произведение Виктора Цоя «Весна». В целях досудебного урегулирования спора истцом было направлено претензионное письмо в адрес «Первого канала» с предложением заключить лицензионный договор, которое было оставлено ответчиком без ответа.

Арбитражный суд отклонил требование истца.

В решении говорится, что «Первый канал» 27 февраля 2008 года заключил с РАО лицензионный договор, в соответствии с которым ответчик получает от РАО права на сообщение произведений российских и иностранных авторов по телевидению в составе телепередач и иных аудиовизуальных произведений. Затем, по информации суда, телеканал направляет в РАО информацию о всех произведениях, которые были им сообщены в эфир за определенный период времени, и оплачивает их использование в размере и порядке, предусмотренными договором с РАО.

В связи с тем, что при сообщении спорного ролика в эфир одновременно сообщалось в эфир и само произведение, «Первый канал» выплатил причитающееся авторам произведения вознаграждение путем его перечисления в РАО, отметил суд. Кроме того, этот видеоролик был создан ответчиком на законных основаниях и он обладает исключительным правом на использование спорного ролика любым, предусмотренным законом способом, говорится в решении.