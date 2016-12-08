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Арбитражная практика

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Оставлен без движения иск Сбербанка к структурам ГК "Юлмарт" на 1 млрд руб

Контекст
Теги: Сбербанк, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
10:30 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения до 30 декабря заявление Сбербанка России о взыскании 1,007 миллиарда рублей с четырех структур, входящих в ГК «Юлмарт», говорится в определении суда.

Заявление оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

В качестве ответчиков выступают НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт Продуктово-закупочная компания».

Ранее ООО «Балтийская электронная площадка» подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания», входящего в ГК «Юлмарт». Рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве суд назначил на 20 декабря. В рамках дела о банкротстве по ходатайству должника суд запретил девяти банкам осуществлять безакцептное списание денежных средств с ряда его счетов.

Кроме того, в ноябре индивидуальный предприниматель Олег Морозов подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом НАО «Юлмарт». Рассмотрение обоснованности заявления о банкротстве суд назначил на 15 декабря. Суд запросил у НП ОАУ «Авангард» информацию о Борисе Юрченко, который является кандидатом на должность арбитражного управляющего должника.

Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьюторская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны.

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Оставлен без движения иск Сбербанка к структурам ГК "Юлмарт" на 1 млрд руб

10:30 08/12/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения до 30 декабря заявление Сбербанка России о взыскании 1,007 миллиарда рублей с четырех структур, входящих в ГК «Юлмарт», говорится в определении суда.
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