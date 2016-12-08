Власти Петербурга подали иски к экс-подрядчику "Зенит-арены" на 3,7 млрд руб

15:47 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре заявления в суд о взыскании с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб», которое является одним из бывших подрядчиков строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, около 3,7 миллиарда рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

В качестве третьего лица для участия в спорах привлечен банк ВТБ.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ. Городские власти заключили контракт на завершение работ на стадионе с «Метростроем».

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.