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Арбитражная практика

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Суд по иску РСП взыскал со структуры Hewlett-Packard более 110 млн руб

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Никита Михалков, Москва, Россия
19:32 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского союза правообладателей (РСП), возглавляемого кинорежиссером Никитой Михалковым, о взыскании с ЗАО "Хюлетт-Паккард А.О." (структура компании Hewlett-Packard) более 110 миллионов рублей задолженности по "налогу на болванки", сообщил РАПСИ представитель истца.

Первоначально РСП просил взыскать с компании 114 миллионов рублей, однако в ходе одного из предыдущих заседаний истец заявил ходатайство об уточнении иска. Как пояснил представитель союза, сумма была изменена, так как ФТС представила дополнительные сведения по ввезенному ответчиком оборудованию в 2010-2015 годах. Была также проведена корректировка таможенной стоимости, заявил юрист РСП.

Представитель компании возражал, заявив, что союз меняет и предмет и основание иска, что недопустимо.

РСП является аккредитованной организацией для сбора и выплаты вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях - так называемого "налога на болванки". Это сбор с производителей и импортеров копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и прочих видов носителей информации, которые обязаны выплачивать 1% от стоимости данной продукции в пользу авторов, исполнителей и изготовителей.

Ранее РСП подавал иски и к другим компаниям. По иску РСП суд обязал взыскать с дочерней компании фирмы Panasonic - ООО "Панасоник Рус" 88,3 миллиона рублей. Также Девятый арбитражный апелляционный суд 19 декабря рассмотрит жалобу РСП на отказ в иске к ООО "Делл", российской "дочки" производителя компьютерной техники DELL, на 79,6 миллиона рублей.
Кроме того, в марте Суд по интеллектуальным правам РФ оставил в силе судебные акты о взыскании с ЗАО "Сони Электроникс" в пользу РСП 1,67 миллиона рублей.

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Суд по иску РСП взыскал со структуры Hewlett-Packard более 110 млн руб

19:32 08/12/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского союза правообладателей (РСП), возглавляемого кинорежиссером Никитой Михалковым, о взыскании с ЗАО "Хюлетт-Паккард А.О." (структура компании Hewlett-Packard) более 110 миллионов рублей задолженности по "налогу на болванки", сообщил РАПСИ представитель истца.
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