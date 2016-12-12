РБК подаст апелляцию на решение о взыскании по иску "Роснефти" 390 тыс руб

РАПСИ

14:10 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. РБК подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в понедельник по заявлению ОАО НК "Роснефть" взыскал с РБК и журналистов издания 390 тысяч рублей репутационного вреда, сообщил после вынесения судебного акта один из адвокатов ответчиков Алексей Мельников.

Кроме этого, суд обязал РБК удалить статью "Роснефть" требует от правительства защитить ее от BP" в течение десяти дней после вступления решения в законную силу, а также опубликовать опровержение. Заявление удовлетворено частично, в иске нефтяная компания просила взыскать с ответчиков 3,1 миллиарда рублей.

В ходе заседания 12 декабря РБК представил суду заключение специалистов и письменное пояснение. Однако судья отклонила ходатайство о приобщении этих документов, так как "хватает доказательств по данному делу". Также было отклонено требование ответчика о вызове в суд пресс-секретаря истца Михаила Леонтьева.

СМИ в суде обратило внимание на необоснованность суммы заявленных требований, ссылаясь, в частности, на справки о доходах журналистов РБК, выступающих ответчиками по данному делу. Взыскание заявленной суммы "разорит журналистов и уничтожит СМИ", а "защита чести и достоинства не должна вести к банкротству ответчика", о чем свидетельствует постановление пленума Верховного суда, отметил адвокат РБК. Опубликованные сведения, по мнению представителя ответчика, не порочат истца, поэтому отсутствует и причиненный ему вред.

Газета РБК 11 апреля опубликовала статью под заголовком ""Роснефть" требует от правительства защитить ее от BP", в которой со ссылкой на источники говорилось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое может произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству.

"Роснефть" в тот же день опровергла информацию о наличии такого обращения с ее стороны. Нефтяная компания заявила, что "информация, содержащаяся в статье, опубликованной на сайте РБК, является ложной и представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников". Решение о схеме приватизации компании принимает Правительство РФ, говорилось в сообщении компании.

НК "Роснефть" потребовала опровергнуть ложные сведения, опубликованные на сайте РБК и распространяемые другими средствами массовой информации. Комментируя исковые требования, нефтяная компания заметила, что размер компенсации должен быть справедливым, чтобы в дальнейшем исключить повторения распространения порочащей информации.

РБК сообщила, что 9 ноября получила заключение "Роснефти" о результатах анализа стоимости своей репутации, подготовленное ООО "Центр профессиональной оценки". Этот центр с апреля по ноябрь оценивал влияние возможных последствий публикации на сайте РБК. Ответчик в суде выступил против рассмотрения этого заключения в связи с тем, что оно подготовлено лицами, не участвующими в процессе.

В ходе предварительного заседания в июне представитель ответчиков заявил, что стороны ведут переговоры о заключении мирового соглашения по делу. Однако в августе стороны заявили, что мировое соглашение по делу заключено не было.

Ответчиками по спору выступают журналисты Константин Бочкарев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло, а также ООО "БизнесПресс", которое является издателем газеты РБК и АО "РБК - ТВ".