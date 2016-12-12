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Арбитражная практика

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Признан банкротом оператор сети магазинов Centro, входящей в "ЦентрОбувь"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:05 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ЦентрО" (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу "ЦентрОбувь"), говорится в решении суда.

Конкурсным управляющим должника утвержден Дмитрий Лебедев из Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".

Согласно отчету временного управляющего Дмитрия Щербаня, сумма задолженности компании составляет 19,2 миллиарда рублей. По его словам, платежеспособность должника восстановить невозможно, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО "Эддыпром".

Кроме того, суд рассмотрит 13 декабря дело о банкротстве АО "Торговый дом "ЦентрОбувь".

Арбитражный суд Москвы 29 марта ввел процедуру наблюдения в отношении АО "ТД "ЦентрОбувь". Заявителем по делу о банкротстве выступила компания ООО "Сандорини". Задолженность торгового дома перед компанией составила 4,1 миллиона рублей.

"ЦентрОбувь" — российская компания розничной торговли обувью, основанная в 1992 году. Основными сетями-дискаунтерами компании являются "ЦентрОбувь" и Centro. В мае 2016 года московская полиция по заявлению Газпромбанка возбудила в отношении руководства "Центробуви" дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Банк просил проверить законность нескольких сделок с кредитными средствами, предоставленными в 2013-2014 годах.

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Признан банкротом оператор сети магазинов Centro, входящей в "ЦентрОбувь"

16:05 12/12/2016 Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ЦентрО" (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу "ЦентрОбувь"), говорится в решении суда.
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