Суд отклонил кассацию шведской фирмы по спору об объектах в Баболовском парке

10:33 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу шведской компании Steelmar Scandinavia (владеет участком земли на территории исторического Баболовского парка в пригороде Петербурга) на отказ в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения по спору об охраняемых объектах в зоне возможной коттеджной застройки, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в кассационной инстанции определение первой инстанции от 7 июля и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 октября.

В заявлении о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам шведская компания представила несколько документов, которые не были исследованы судом и являются, по ее мнению, «существенными для дела обстоятельствами». Однако арбитраж посчитал, что «представленные заявителем обстоятельства не могут повлиять на сделанные в судебных актах выводы, что исключает возможность принятия их в качестве вновь открывшихся существенных обстоятельств по делу».

Верховный суд (ВС) РФ 18 апреля отказал шведской компании в пересмотре судебных актов нижестоящих судов по этому делу.

Ответчиком по спору выступает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Заявитель, планирующий строительство на территории парка 71 коттеджа, просит признать недействительным со дня издания приложение к распоряжению комитета от 5 сентября 2014 года. В этом документе статус охраняемых объектов придан, в частности, Школьно-садовому заведению, старовозрастным деревьям (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, ель обыкновенная, лиственница сибирская, ольха черная), а также рвам и валам вдоль границ садового заведения.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти посчитал, что оспариваемое распоряжение принято в соответствии с полномочиями комитета в целях уточнения сведений об объекте культурного наследия. Кроме того, заявителем не представлено доказательств нарушений оспариваемым актом его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Суды также отказали в удовлетворении другого искового заявления шведской компании, в котором она просила признать недействительным приказ министерства культуры РФ в части утверждения объектов охраны Баболовского парка.

Баболовский парк расположен к западу от знаменитых Екатерининского и Александровского парков, это один из пяти известных парков города Пушкина. Основан в XVIII веке, в 1990 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В начале 2014 года парк, за исключением спорного участка, принадлежащего Steelmar Scandinavia, был передан Государственному музею-заповеднику «Царское село».