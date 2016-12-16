Суд отложил введение процедуры наблюдения в компании "Юлмарт"

ulmart.ru

20:40 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 19 января 2017 года рассмотрение заявления Олега Морозова о признании несостоятельности НАО «Юлмарт».

Рассмотрение заявления было отложено в связи с активными переговорами сторон по урегулированию ситуации в досудебном порядке через досрочное погашение кредитных обязательств.

Инициатором переговоров выступил председатель совета директоров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, который неоднократно заявлял о готовности инвестировать личные средства для исполнения требований перед кредиторами Группы компаний «Юлмарт». По словам Костыгина, основная цель мажоритарных акционеров в текущей ситуации - финансовое оздоровление и дальнейшее развитие компании и ее проектов.

«Я удовлетворен решением суда, который перенес разбирательства и решил, что наблюдение «Юлмарту» пока не требуется. Мы всячески добивались такого решения и продолжим процессы по оздоровлению компании. В отличие от миноритарного акционера Михаила Васинкевича и компании А1, которая им руководит, мы готовы выкупать долги компании в качестве частных инвесторов, и предпринимаем реальные шаги для оздоровления компании: ведем переговоры с банками и реструктурируем кредиты», - отметил председатель совета директоров.

Он подчеркнул, что Олег Морозов в этом деле действует самостоятельно. По словам Костыгина, «из-за поведения Васинкевича и А1 компания оказалась в непростом финансовом положении - юристы А1, используя право вето, заблокировали привлечение финансирования и оставили «Юлмарт» без руководства». В такой ситуации, по его информации, пара банков попробовали предъявить досрочное погашение.