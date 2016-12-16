Арбитраж зарегистрировал заявление о банкротстве госавиакомпании "КрасАвиа"

14:59 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. ООО «Энергия» подало заявление в Арбитражный суд Красноярского края о банкротстве государственной региональной авиакомпании «КрасАвиа», говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Краевой суд 3 октября прекратил производство по заявлению ООО «Авиатехника» о банкротстве «КрасАвиа». Производство по делу было прекращено в связи с погашением долга перед заявителем.

«КрасАвиа» выполняет внутрирегиональные и внутримуниципальные рейсы на самолетах и вертолетах в районы Крайнего Севера Красноярского края, говорится на официальном сайте госпредприятия.