Суд включил в реестр ТПК "Яшма" долг перед Сбербанком в 8,6 млрд руб

РАПСИ

15:42 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов ОАО "Торгово-производственная компания "Яшма" (входит в одноименную группу) задолженность компании перед Сбербанком России в размере более 8,6 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Ранее суд удовлетворил заявление ряда банков о включении долга перед ними в размере более 4 миллиардов рублей в реестр должника.

Столичный арбитраж 25 мая ввел в отношении ТПК "Яшма" процедуру наблюдения. Временным управляющим должника суд назначил Кирилла Харитонова. Заявление о признании компании банкротом подал банк "ФК Открытие".

Кроме того, Арбитражный суд Москвы 25 мая признал ООО "Ювелирный Дом Яшма" несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Заявителем по делу о банкротстве выступила компания "Фризо Трейдинг Инк.". Задолженность ООО перед компанией составляет 2,5 миллиарда рублей.

Главное следственное управление СК по Москве 19 декабря возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "ТПК Яшма" в особо крупном размере, сообщает ведомство.

По версии следствия, в период 2011-2012 годов лица из числа руководства ОАО "ТПК Яшма" с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. "Создав фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 миллиардов рублей", - сообщает СК. Дело возбуждено по части 2 статье 199 УК РФ.