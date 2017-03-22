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Руководство "ТПК Яшма" подозревают в неуплате налога на сумму более 7 млрд руб

Теги: Мошенничество, Налоговое право, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
11:57 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Следственными органами Главного следственного управления СК по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "ТПК Яшма" в особо крупном размере, сообщает в понедельник ведомство.

По версии следствия, в период 2011-2012 годов лица из числа руководства ОАО "ТПК Яшма" с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. "Создав фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 миллиардов рублей", - сообщает СК.

Дело возбуждено по части 2 статье 199 УК РФ.


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Руководство "ТПК Яшма" подозревают в неуплате налога на сумму более 7 млрд руб

11:57 19/12/2016 Следственными органами Главного следственного управления СК по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании «ТПК Яшма» в особо крупном размере, сообщает в понедельник ведомство.
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