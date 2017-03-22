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<div style="margin: 0 !important; padding: 15px !important; background: #ffffff !important; border: 1px solid #c0cad1 !important; overflow: hidden !important;"><a href="http://rapsinews.ru"><img src="http://rapsinews.ru/i/logo_toblog.gif" border="0" width="88" height="34" /></a><h3 style="font: 30px/36px Georgia !important; margin: 10px 0 !important;"><a href="http://rapsinews.ru/incident_news/20161219/277390729.html" style="font: 18px/20px Times; color: #000000 !important; text-decoration: none !important; margin: 5px 0 10px 0 !important; padding: 0 !important; font-weight: normal !important;">Руководство "ТПК Яшма" подозревают в неуплате налога на сумму более 7 млрд руб</a></h3><a href="http://rapsinews.ru/incident_news/20161219/277390729.html"><img src="http://rapsinews.ru/images/26349/15/263491544.jpg" width="120" height="83" border="0" style="float: left !important; margin: 3px 10px 0 0 !important;" /></a><div style="overflow: hidden !important; zoom: 1; font: 15px/18px Times !important; color: #4c4c4c !important;"><em style="color: #627b8c;">11:57 19/12/2016</em> Следственными органами Главного следственного управления СК по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании «ТПК Яшма» в особо крупном размере, сообщает в понедельник ведомство.<a href="http://rapsinews.ru/incident_news/20161219/277390729.html"><img src="http://rapsinews.ru/i/arrows/red.png" style="margin: 0 0 0 5px;" /></a></div><div style="clear: both !important; font-size: 0 !important; line-height: 0 !important;"></div></div>

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