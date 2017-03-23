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Арбитражная практика

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Фирма вновь требует банкротства петербургской структуры "Ремвооружения"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
09:50 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. ООО «Универсальный страж» подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти в признании банкротом ОАО «775 артиллерийский ремонтный завод», входящего в АО «Ремвооружение», говорится в материалах суда.

Компания обжаловала в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 15 ноября.

Суд тогда указал, что «ООО обратилось с заявлением о признании должника банкротом, зная об имеющей место на самом деле платежеспособности предприятия и преследуя цель понудить завод под угрозой неблагоприятных последствий от возбуждения дела о банкротстве удовлетворить неправомерное требование о повторном исполнении прекращенного обязательства».

Арбитраж 20 августа 2015 года возвратил ООО «СПБ Строительные машины» заявление о банкротстве этого завода. Также суд 7 июня 2015 года оставил без рассмотрения заявление ОАО НПО «Трансмаш-Сервис» о банкротстве ОАО. В ходе заседания должник сообщил о погашении долга перед заявителем.

Кроме того, петербургский суд 24 января 2017 года рассмотрит заявления АО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, о признании банкротами ОАО «15 Арсенал Военно-Морского флота» и ОАО «18 Арсенал Военно-Морского флота», входящих в «Ремвооружение».

В июле 2012 года АО «Ремвооружение» приобрело 99,998% акций ОАО «775 артиллерийский ремонтный завод». Продавцом по сделке выступило Министерство обороны РФ, чья доля в уставном капитале завода составила 0,002%, или 1 акция.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Ремвооружение» являются гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация вооружения и военной техники в интересах Вооруженных сил РФ, государственных и иных заказчиков, включая иностранных, а также внедрение новых технологий и разработок в данной области.

 

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Фирма вновь требует банкротства петербургской структуры "Ремвооружения"

09:50 20/12/2016 ООО «Универсальный страж» подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти в признании банкротом ОАО «775 артиллерийский ремонтный завод», входящего в АО «Ремвооружение», говорится в материалах суда.
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