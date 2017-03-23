Рейтинг@Mail.ru
 
23/03/2017 20:33
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Подтверждено оставление без рассмотрения иска о банкротстве "Сибмоста"

Контекст
Теги: Банкротство, Сибмост, Седьмой арбитражный апелляционный суд, Новосибирская область, Россия
12:48 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Строительная компания «Орион» на оставление без рассмотрения заявления о признании банкротом ОАО «Сибмост», которое является одной из крупнейших в России мостостроительных компаний, говорится в постановлении суда.

Стройкомпания обжаловала в апелляции определение Арбитражного суда Новосибирской области от 18 октября. Решение суда, на которое ссылается заявитель, не вступило в законную силу, отметил тогда арбитраж.

Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» о банкротстве «Сибмоста». Суд рассмотрит его 13 января 2017 года. Ранее арбитраж Новосибирской области возвратил ООО «Сибтех-инвест» и ООО «Центр спецодежды Новосибирск» заявления о признании банкротом «Сибмоста».

В июне арбитражный суд прекратил производство по заявлению ООО «Мечел-Сервис» (сбытовое предприятие ОАО «Мечел») о признании «Сибмоста» банкротом из-за погашения долга перед ООО. В заявлении содержалась информации о задолженности в размере 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, в сентябре Арбитражный суд Тюменской области утвердил мировое соглашение по иску Сургутнефтегазбанка о взыскании 400 миллионов рублей с ОАО «Сибмост».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Подтверждено оставление без рассмотрения иска о банкротстве "Сибмоста"

12:48 20/12/2016 Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Строительная компания «Орион» на оставление без рассмотрения заявления о признании банкротом ОАО «Сибмост», которое является одной из крупнейших в России мостостроительных компаний, говорится в постановлении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в Киеве

14:15 23/03/2017 Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в четверг в центре Киева, сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Украины Дмитрий Белоцерковец.

Обвиняемым в хищении ­у "­Ростех­а" вменят организацию преступног­о сообщества

18:01 23/03/2017 Четырем фигурантам дела о мошенническом хищении 800 миллионов рублей у госкорпорации "Ростех" в ближайшее время будет предъявлено обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем, об этом сообщил следователь на заседании Тверского районного суда Москвы, передает корреспондент РАПСИ.

Суд до 29 июня продлил арест бизнесмена Михальченко и его подельника

17:30 23/03/2017 Мосгорсуд продлил меры пресечения в отношении генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и заместителя директора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолия Киндзерского — фигурантов дела о контрабанде алкоголя.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера