Подтверждено оставление без рассмотрения иска о банкротстве "Сибмоста"

12:48 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Седьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Строительная компания «Орион» на оставление без рассмотрения заявления о признании банкротом ОАО «Сибмост», которое является одной из крупнейших в России мостостроительных компаний, говорится в постановлении суда.

Стройкомпания обжаловала в апелляции определение Арбитражного суда Новосибирской области от 18 октября. Решение суда, на которое ссылается заявитель, не вступило в законную силу, отметил тогда арбитраж.

Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» о банкротстве «Сибмоста». Суд рассмотрит его 13 января 2017 года. Ранее арбитраж Новосибирской области возвратил ООО «Сибтех-инвест» и ООО «Центр спецодежды Новосибирск» заявления о признании банкротом «Сибмоста».

В июне арбитражный суд прекратил производство по заявлению ООО «Мечел-Сервис» (сбытовое предприятие ОАО «Мечел») о признании «Сибмоста» банкротом из-за погашения долга перед ООО. В заявлении содержалась информации о задолженности в размере 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, в сентябре Арбитражный суд Тюменской области утвердил мировое соглашение по иску Сургутнефтегазбанка о взыскании 400 миллионов рублей с ОАО «Сибмост».