Рейтинг@Mail.ru
 
20/12/2016 18:32
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Производство по заявлению о банкротстве АО "Пикалевский цемент" прекращено

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
14:21 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по заявлению о банкротстве АО "Пикалевский цемент", входящего в "Евроцемент груп", говорится в материалах дела.

Заявление подало ООО "ИПСК". Согласно картотеке арбитражных дел, суд взыскал 630 тысяч рублей с "Пикалевского цемента" в пользу компании. Решение вступило в законную силу. Также в производстве арбитража Петербурга имеется иск ООО "ИПСК" к "Пикалевскому цементу" на 360 тысяч рублей.

Предприятие "Пикалевский цемент" является градообразующим. Оно расположено в городе Пикалево Ленинградской области. Свою историю завод берет с 1930-х годов. В 2005 году "Пикалевский цемент" вошел в состав холдинга "Евроцемент груп".

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Производство по заявлению о банкротстве АО "Пикалевский цемент" прекращено

14:21 20/12/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по заявлению о банкротстве АО "Пикалевский цемент", входящего в "Евроцемент груп", говорится в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Арбитраж по иску футбольного агента взыскал с ФК "Ростов" $123 тыс долга

16:48 20/12/2016 Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление футбольного агента Сергея Базанова о взыскании с ФК «Ростов» более 123 тысяч долларов, говорится в материалах суда.

Фигурантам дела о гибели детей на Сямозере предъявлено окончательное обвинение

16:49 20/12/2016 Директору оздоровительного лагеря ООО "Парк-Отель "Сямозеро" в Республике Карелия Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову и инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлено обвинение в окончательной редакции по уголовному делу о гибели детей, сообщили во вторник РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

ВС обобщит практику по делам о ликвидации партий, организаций и объединений

13:39 20/12/2016 Пленум Верховного суда (ВС) РФ отправил на доработку в редакционную комиссию проект Постановления «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также запретом деятельности общественного или религиозного объединения, не являющихся юридическими лицами», передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера