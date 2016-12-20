Производство по заявлению о банкротстве АО "Пикалевский цемент" прекращено

14:21 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по заявлению о банкротстве АО "Пикалевский цемент", входящего в "Евроцемент груп", говорится в материалах дела.

Заявление подало ООО "ИПСК". Согласно картотеке арбитражных дел, суд взыскал 630 тысяч рублей с "Пикалевского цемента" в пользу компании. Решение вступило в законную силу. Также в производстве арбитража Петербурга имеется иск ООО "ИПСК" к "Пикалевскому цементу" на 360 тысяч рублей.

Предприятие "Пикалевский цемент" является градообразующим. Оно расположено в городе Пикалево Ленинградской области. Свою историю завод берет с 1930-х годов. В 2005 году "Пикалевский цемент" вошел в состав холдинга "Евроцемент груп".