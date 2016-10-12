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    ЦБ РФ подал заявление в суд о банкротстве московского "АйМаниБанка"

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    Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
    12:55 12/10/2016

    МОСКВА, 12 окт - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ООО КБ "АйМаниБанк", говорится в материалах суда.

    Регулятор 5 октября отозвал у банка лицензию.

    Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, банк снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

    "В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества ООО КБ "АйМаниБанк" неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации деятельности", - сообщил регулятор.

    Согласно данным отчетности, по величине активов "АйМаниБанк" на 1 сентября занимал 150-ое место в банковской системе РФ.

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    ЦБ РФ подал заявление в суд о банкротстве московского "АйМаниБанка"

    12:55 12/10/2016 Центробанк (ЦБ) России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ООО КБ "АйМаниБанк", говорится в материалах суда.
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