ЦБ РФ сообщил о нарушениях руководителей АКБ "1Банк"

17:35 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ. Временная администрация по управлению ПАО АКБ «1Банк» установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Кроме того, временной администрацией установлены признаки вывода активов путем уступки в пользу организаций, обладающих признаками технических компаний, прав требования на кредиты в размере более 200 миллионов рублей с отсрочкой платежа. По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ «1Банк» не превышает 905,9 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,4 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания 19 мая принял решение о признании ПАО АКБ «1Банк» несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим банка утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ «1Банк», ЦБ направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.