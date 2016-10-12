Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
12/10/2016 17:55
Премия Рунета-2013

    Новости

    Версия для печати

    ЦБ РФ сообщил о нарушениях руководителей АКБ "1Банк"

    Контекст
    Теги: Банкротство, Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Северная Осетия, Россия
    17:35 12/10/2016

    МОСКВА, 12 окт — РАПСИ. Временная администрация по управлению ПАО АКБ «1Банк» установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

    Кроме того, временной администрацией установлены признаки вывода активов путем уступки в пользу организаций, обладающих признаками технических компаний, прав требования на кредиты в размере более 200 миллионов рублей с отсрочкой платежа. По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ «1Банк» не превышает 905,9 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,4 миллиарда рублей.

    Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания 19 мая принял решение о признании ПАО АКБ «1Банк» несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим банка утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

    Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ «1Банк», ЦБ направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

    добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
    Добавить в блог
    Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
    Код для публикации:
    Как это будет выглядеть:

    ЦБ РФ сообщил о нарушениях руководителей АКБ "1Банк"

    17:35 12/10/2016 Временная администрация по управлению ПАО АКБ «1Банк» установила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.
    Переслать новость

    Все поля обязательны для заполнения!

    Прислать свою новость

    Все поля обязательны для заполнения!

    Главные новости

    Мосгорсуд признал незаконным арест недвижимого имущества экс-губернатора Белых

    17:08 12/10/2016 Мосгорсуд признал незаконным наложение обеспечительного ареста на недвижимое имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и на земельный участок его бывшей супруги, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

    Суд 13 октября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

    14:47 12/10/2016 Московский окружной военный суд 13 октября продолжит слушания по уголовному делу в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

    Авиакомпания "Победа" подала иск к ресурсу Travel.ru на 2 млн руб

    14:31 12/10/2016 ОАО "Авиакомпания "Победа" подало заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании с ресурса Travel.ru и журналиста Юрию Плохотниченко 2 миллионов рублей компенсации "за вред, причиненный распространением ложных сведений".

    Мультимедиа

    Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
    Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
    Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
    Все мультимедиа
    Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
    При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
    Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
    Партнер Рамблера