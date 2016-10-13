Суд назначил экспертизу в рамках иска АСВ к главе "Русского банкирского дома"

11:58 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу подписи бывшего председателя правления банка "Русский банкирский дом" Сергея Бондаровича в рамках иска Агентства по страхования вкладов (АСВ) о взыскании с него и еще девяти руководителей банка 884,4 миллиона рублей убытков, говорится в определении суда.

Удовлетворено ходатайство Бондаровича о проведении судебной почерковедческой экспертизы подписи на протоколе заседания кредитного комитета от 23 марта 2006 года о предоставлении кредитной линии ЗАО "Эксклюзив связь". Представитель АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, возражал против проведения новой экспертизы и заявил, что это ходатайство заявлено для того, чтобы затянуть процесс. Проведение экспертизы поручено специалистам РФЦ судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ.

Управляющий обратился в суд с требованием о взыскании убытков с Бондаровича и первого зампреда правления банка Константина Кулябина. Также в качестве соответчиков были привлечены восемь бывших руководителей кредитной организации.

Исковое заявление было подано в рамках дела о банкротстве еще в июле 2013 года. В ходе рассмотрения спора суд в январе 2015 года назначил проведение подчерковедческой экспертизы, в рамках которой должна была быть установлена подлинность подписей ряда ответчиков в документах банка. В мае 2016 года в суд поступило экспертное заключение, производство по делу было возобновлено.

В ходе конкурсного производства было установлено, что виновными действиями руководителей банка, в том числе - бывшего председателя правления Бондаровича (он занимал эту должность с 1993 по 2007 гг.), которые выражались в предоставлении заведомо невозвратных кредитов, банку были причинены убытки в размере 884,4 миллиона рублей. Это послужило причиной обращения с заявлением в суд о взыскании убытков, причиненных банку, на основании статьи 53 Гражданского кодекса РФ и статьи 71 закона "Об акционерных обществах".

Арбитраж Москвы 16 декабря 2008 года признал АКБ "Русский банкирский дом" банкротом. Согласно данным АСВ, размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 мая 2015 года составляет 1,271 миллиарда рублей, в том числе задолженность перед кредиторами первой очереди составляет 55,6 миллиона рублей, задолженность перед кредиторами третьей очереди в размере 1,2 миллиарда рублей.