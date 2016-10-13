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"Дыра" в капитале банка "БФГ-Кредит" составила около 47,4 млрд руб — ЦБ

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Теги: Банкротство, Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
17:38 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ. Стоимость имущества (активов) Коммерческого банка "БФГ-Кредит" составляет 3,29 миллиарда рублей при величине обязательств в 50,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Арбитражный суд Москвы 23 сентября по заявлению ЦБ РФ признал несостоятельным (банкротом) КБ "БФГ-Кредит". Функции конкурсного управляющего арбитраж возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Регулятор 27 июля отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией регулирующих банковскую деятельность федеральных законов, а также нормативных актов Банка России. "При неудовлетворительном качестве активов КБ "БФГ-Кредит" (ООО) неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)", — говорилось в сообщении регулятора.

Кроме того, руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. "Ввиду значительного дисбаланса между активами и обязательствами осуществление процедуры финансового оздоровления КБ "БФГ-Кредит" с привлечением государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным", — сообщил ЦБ.

АСВ в мае сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "БФГ-Кредит", размер которого составит около 22 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 44,8 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

ЦБ РФ с 27 апреля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "БФГ-Кредит". По данным регулятора, банк не исполнял требования кредиторов по денежным обязательствам. До этого регулятор вводил в "БФГ-Кредит" временную администрацию, которая должна была обследовать банк и определить его объективное финансовое положение.

Согласно данным отчетности, по величине активов "БФГ-Кредит" на 1 июля 2016 года занимал 99-ое место в банковской системе РФ.

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"Дыра" в капитале банка "БФГ-Кредит" составила около 47,4 млрд руб — ЦБ

17:38 13/10/2016 Стоимость имущества (активов) Коммерческого банка "БФГ-Кредит" составляет 3,29 миллиарда рублей при величине обязательств в 50,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.
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