"Дыра" в капитале банка "Век" составила около 2,2 млрд руб — Банк России

18:45 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ. Стоимость имущества (активов) московского АКБ «Век» не превышает 2,1 миллиарда рублей при величине обязательств в 4,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Временная администрация по управлению банком установила, что бывшим руководством и собственниками АКБ «Век» в преддверии отзыва лицензии и наличия проблем с платежеспособностью осуществлены сделки переуступки активов аффилированным с банком лицам, имеющие признаки вывода активов и преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов, на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей.

Одновременно временной администрацией установлена неадекватная оценка банком кредитного риска по ссудам на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы 22 августа принял решение о признании АКБ «Век» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка «Век», направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.