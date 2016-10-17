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Расходы на банкротство КБ "БФГ-Кредит" до 31 декабря составят 302 млн руб

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Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
09:45 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт - РАПСИ. Планируемые расходы (затраты) на мероприятия конкурсного производства в отношении Коммерческого банка "БФГ-Кредит" до 31 декабря составят 302,3 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Управляющий сообщил о планируемых расходах, а фактические расходы производятся на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг (работ).

Арбитражный суд Москвы 23 сентября по заявлению ЦБ РФ признал несостоятельным (банкротом) КБ "БФГ-Кредит". Центральный банк (ЦБ) РФ в октябре сообщил, что стоимость имущества (активов) КБ "БФГ-Кредит" составляет 3,29 миллиарда рублей при величине обязательств в 50,7 миллиарда рублей.

Регулятор 27 июля отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией регулирующих банковскую деятельность федеральных законов, а также нормативных актов Банка России. "При неудовлетворительном качестве активов КБ "БФГ-Кредит" (ООО) неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)", — говорилось в сообщении регулятора.

Кроме того, руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. "Ввиду значительного дисбаланса между активами и обязательствами осуществление процедуры финансового оздоровления КБ "БФГ-Кредит" с привлечением государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным", — сообщил ЦБ.

АСВ в мае сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "БФГ-Кредит", размер которого составит около 22 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 44,8 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Согласно данным отчетности, по величине активов "БФГ-Кредит" на 1 июля 2016 года занимал 99-ое место в банковской системе РФ.

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Расходы на банкротство КБ "БФГ-Кредит" до 31 декабря составят 302 млн руб

09:45 17/10/2016 Планируемые расходы (затраты) на мероприятия конкурсного производства в отношении Коммерческого банка "БФГ-Кредит" до 31 декабря составят 302,3 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).
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