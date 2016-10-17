Арбитраж по заявлению ЦБ РФ признал банкротом московский банк "Терра"

РАПСИ

18:10 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт – РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом московского АКБ "Терра", сообщили РАПСИ в суде.

В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим банка утвержден Сергей Перунов из НП "ОАУ "Авангард".

Ранее ЦБ подал заявление в арбитраж о принудительной ликвидации банка, которое будет рассмотрено 27 октября. Кроме того, в суде находятся на рассмотрении два заявления ЗАО АКБ "Терра" и бывшего председателя правления банка Казибека Тагирбекова о признании недействительным приказа Центробанка об отзыве у кредитной организации лицензии.

Регулятор 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Терра".

Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ РФ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.

В сообщении ЦБ отмечалось, что в условиях размещения денежных средств в активы низкого качества АКБ "Терра" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Вследствие исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Руководство и собственник кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

В банке назначена временная администрация. Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Терра" на 1 июля занимал 593-ее место в банковской системе РФ.