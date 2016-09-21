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ЦБ подал в арбитраж заявление о банкротстве московского банка "Терра"

Контекст
Теги: Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
11:05 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом московского АКБ "Терра", говорится в материалах суда.

Заявление поступило в суд 19 сентября, к производству пока не принято. Ранее ЦБ подал заявление в арбитраж о принудительной ликвидации банка. Рассмотрение этого заявления суд назначил на 27 октября.

В то же время 5 и 6 октябре суд должен рассмотреть два иска ЗАО АКБ "Терра" и бывшего председателя правления банка Казибека Тагирбекова о признании недействительным приказа Центробанка об отзыве у кредитной организации лицензии.

Регулятор 28 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Терра".

Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ РФ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.

"В условиях размещения денежных средств в активы низкого качества АКБ "Терра" ЗАО неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Вследствие исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Руководство и собственник кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности", — говорится в сообщении ЦБ.

В банке назначена временная администрация. Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Терра" на 1 июля занимал 593-ее место в банковской системе РФ.

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ЦБ подал в арбитраж заявление о банкротстве московского банка "Терра"

11:05 21/09/2016 Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом московского АКБ "Терра", говорится в материалах суда.
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