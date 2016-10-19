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Апелляция подтвердила законность решения о банкротстве АО "Соверен Банк"

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Теги: Банкротство, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Россия
09:45 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции о признании банкротом АО «Соверен Банк», говорится в постановлении суда.

Один из совладельцев Соверен Банка Григорий Саакян и представитель работников должника обжаловали в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 22 июля.

«Заявителями апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителей, изложенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда города Москвы», - отмечается в постановлении апелляции.

Центральный банк (ЦБ) РФ в сентября сообщил, что временная администрация по управлению Соверен Банком в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов на сумму 680 миллионов рублей.

По данным ЦБ, активы выводились посредством выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью и физическим лицам без документарного подтверждения финансовой состоятельности, причем из 680 миллионов рублей 280 миллионов рублей были выданы наличными через кассу банка. Стоимость активов Соверен Банка не превышает 1,09 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,4 миллиарда рублей.

Банк России 8 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка.

АСВ ранее сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Соверен Банка, размер которого составит около 1,28 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 1,6 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

По информации регулятора, банк не исполнял требования законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. В сообщении отмечается, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, и была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж.

По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал на 1 марта 2016 года 485-е место в банковской системе РФ.

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Апелляция подтвердила законность решения о банкротстве АО "Соверен Банк"

09:45 19/10/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции о признании банкротом АО «Соверен Банк», говорится в постановлении суда.
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