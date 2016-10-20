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Банк расчетов и сбережений в ходе ликвидации полностью выплатил долги - АСВ

Контекст
Теги: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
09:30 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт - РАПСИ. ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» в ходе принудительной ликвидации полностью погасило задолженность перед кредиторами, которая составляла 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, ликвидатор банка).

Управляющий подготовил и направил в Центральный банк (ЦБ) России ликвидационный баланс банка.

Арбитражный суд Москвы 2 октября 2015 года удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации Банка расчетов и сбережений.

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка приказом ЦБ РФ от 3 августа 2015 года. Регулятор отметил, что Банк расчетов и сбережений допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом Банк расчетов и сбережений был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отметил ЦБ.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Банк расчетов и сбережений на 1 июля 2015 года занимал 322-е место в банковской системе РФ.

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Банк расчетов и сбережений в ходе ликвидации полностью выплатил долги - АСВ

09:30 20/10/2016 ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» в ходе принудительной ликвидации полностью погасило задолженность перед кредиторами, которая составляла 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, ликвидатор банка).
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