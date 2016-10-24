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Суд вернется в ноябре к спору ВПБ и оператора лотерей на 1,27 млрд руб

Контекст
Теги: Банкротство, Взыскание задолженности, Внешпромбанк, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:38 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил для согласования и подписания мирового соглашения на 10 ноября рассмотрение заявления признанного банкротом Внешпромбанка (ВПБ) о взыскании 1,27 миллиарда рублей с АО «Торговый Дом «Столото» (является крупнейшей в России компанией-распространителем государственных лотерей), говорится в определении суда.

Ранее процесс уже откладывался в связи с переговорами о мирном урегулировании спора.

Сеть «Столото» насчитывает более 50 тысяч торговых точек. Торговый дом объединяет все лотереи страны, организаторы которых — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. В числе партнеров по распространению лотерей ТД — Почта России, салоны связи «Евросеть», магазины «Связной», офисы продаж «МегаФон».

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк. Конкурсному управляющему Внешпромбанка предъявлены требования более 10 тысяч заявителей на общую сумму 176,6 миллиарда рублей, ранее сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу — 251 миллиард рублей. Такую информацию предоставила конкурсному управляющему временная администрация по управлению банком.

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Суд вернется в ноябре к спору ВПБ и оператора лотерей на 1,27 млрд руб

15:38 24/10/2016 Арбитражный суд Москвы отложил для согласования и подписания мирового соглашения на 10 ноября рассмотрение заявления признанного банкротом Внешпромбанка (ВПБ) о взыскании 1,27 миллиарда рублей с АО «Торговый Дом «Столото» (является крупнейшей в России компанией-распространителем государственных лотерей), говорится в определении суда.
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