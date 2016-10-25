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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Финансовый капитал" из Петербурга

Теги: Банкротство, Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Санкт-Петербург, Россия
10:37 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Финансовый капитал" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 25 октября в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

"ООО КБ "Финансовый капитал" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с доформированием по требованию надзорного органа резервов на возможные потери по ссудной задолженности в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - отмечается в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, по данным ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления в уполномоченный орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 октября занимал 512 место в банковской системе РФ.

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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Финансовый капитал" из Петербурга

10:37 25/10/2016 Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Финансовый капитал" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
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