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Отказ в иске Сибирского энергобанка к экс-менеджерам на 887 млн руб законен

Контекст
Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Арбитражный суд Московского округа, Москва, Россия
10:30 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения определение об отказе в иске госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), которая является конкурсным управляющим ЗАО АКБ "Сибирский энергетический банк", о взыскании с четырех бывших руководителей 887,01 миллиона рублей по долгам банка, говорится в материалах суда.

Агентство обжаловало в кассационном суде определение первой инстанции от 1 апреля и постановление апелляции от 11 июля. Тогда суд отказал ему в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в виде взыскания с Аркадия Зусина, Татьяны Кетовой, Людмилы Логвиненко и Валерия Симонова 887,01 миллиона рублей.

Арбитраж Москвы тогда пришел к выводу о недоказанности того обстоятельства, что поведение ответчиков при одобрении сделок по выдаче кредитов и авалированию векселей являлось недобросовестным или неразумным.

Кроме того, конкурсный управляющий обязан указать и доказать конкретные факты нарушений со стороны контролирующих должника лиц и размер субсидиарной ответственности каждого из них. Вместе с тем, по мнению суда, в настоящем обособленном споре конкурсный управляющий должного обоснования и доказательств в отношении каждого из привлекаемых лиц не привел, тогда как представление необходимых документов в материалы дела по обособленному спору является обязанностью сторон, а не суда.

Расчет сумм, подлежащих взысканию в солидарном порядке с соответствующих членов правления банка, основан без установления вины каждого из этих лиц, отметил суд.

Арбитражный суд Москвы 6 июня 2012 года удовлетворил заявление Банка России о признании несостоятельным (банкротом) Сибирского энергетического банка.

Решение об отзыве у банка лицензии было принято ЦБ РФ 5 апреля 2012 года в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

По информации регулятора, в связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. При этом АКБ "Сибирский энергетический банк" не исполнял требования предписаний регулятора и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Сибирский энергетический банк был основан в 1993 году.

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Отказ в иске Сибирского энергобанка к экс-менеджерам на 887 млн руб законен

10:30 26/10/2016 Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения определение об отказе в иске госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), которая является конкурсным управляющим ЗАО АКБ "Сибирский энергетический банк", о взыскании с четырех бывших руководителей 887,01 миллиона рублей по долгам банка, говорится в материалах суда.
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