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Суд 24 января рассмотрит дело о банкротстве сына экс-премьера РФ Черномырдина

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Теги: Банкротство, ВТБ, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
13:18 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 24 января 2017 года рассмотрение обоснованности заявления ПАО Банк ВТБ о признании банкротом Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, говорится в определении суда.

Банк 7 июня подавал в столичный арбитражный суд заявление о банкротстве Виталия Черномырдина, однако 10 июня кредитная организация заявила ходатайство о возвращении ее заявления.

Ранее в банке ВТБ подтвердили РИА Новости, что должник является сыном экс-премьера. «Мы подтверждаем, что речь о сыне Виктора Черномырдина», — сказал представитель пресс-службы банка. Как пояснил собеседник агентства, банк подал заявление о признании банкротом Виталия Черномырдина в связи с неисполнением кредитных обязательств компанией ООО «Кронемет Рус», по займу которой он является личным поручителем.

Сумму долга, послужившего основанием для обращения в суд с заявлением о банкротстве Черномырдина, представитель банка не назвал. Позднее банк отозвал свой комментарий по поводу требования признать банкротом Виталия Черномырдина.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Кронемет Рус» с уставным капиталом 1 миллион рублей было учреждено в 2008 году, его единственным участником является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Balion Trading Limited. Основным видом деятельности «Кронемет Рус» указана обработка отходов и лома цветных металлов. В настоящее время фирма находится в стадии ликвидации.

Арбитраж Санкт-Петербурга в сентябре 2014 года признал ООО «Кронемет Рус» банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В ходе рассмотрения дела о банкротстве суд включил в реестр требований «Кронемет Рус» задолженность перед ВТБ в размере более 252 миллионов рублей. Долг возник по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 и 2011 годах.

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Суд 24 января рассмотрит дело о банкротстве сына экс-премьера РФ Черномырдина

13:18 26/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 24 января 2017 года рассмотрение обоснованности заявления ПАО Банк ВТБ о признании банкротом Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, говорится в определении суда.
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