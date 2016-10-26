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АСВ сообщило о мошенничестве с вкладами ВПБ на 6,2 млрд руб

Теги: Мошенничество, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
16:24 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в Военно-промышленном банке (ВПБ) признаки мошеннических действий с вкладами и счетами, в результате которых с более чем пяти тысяч счетов без ведома вкладчиков могло быть списано около 6,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

В этой связи размер части вкладов в реестре может быть существенно занижен по отношению к реальному размеру обязательств банка, отметило АСВ. Выплаты осуществляются в соответствии с реестром, который был сформирован временной администрацией банка в условиях отсутствия автоматизированной банковской системы (АБС) и банковской документации, которые не были переданы ей бывшим руководством ВПБ. Агентство приступило к рассмотрению заявлений вкладчиков, не согласных с размером страхового возмещения по различным основаниям.

АСВ в октябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам ВПБ, размер которого составит около 28,7 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 78 тысяч вкладчиков банка, отметило агентство.

Центральный банк (ЦБ) России 26 сентября издал приказ об отзыве у ВПБ лицензии. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

При неудовлетворительном качестве активов ВПБ неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. По информации ЦБ РФ, надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган.

Согласно данным отчетности, по величине активов ВПБ на 1 сентября занимал 89-ое место в банковской системе РФ.

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АСВ сообщило о мошенничестве с вкладами ВПБ на 6,2 млрд руб

16:24 26/10/2016 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в Военно-промышленном банке (ВПБ) признаки мошеннических действий с вкладами и счетами, в результате которых с более чем пяти тысяч счетов без ведома вкладчиков могло быть списано около 6,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
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