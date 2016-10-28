Ключевая ставка сохранена на уровне 10% годовых — ЦБ РФ

14:00 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Совет директоров Банка России 28 октября 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. При этом значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым. Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года, с возможностью ее снижения в I-II кварталах 2017 года", — подчеркивает ЦБ.

По данным регулятора, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен составит менее 4,5% в октябре 2017 года и снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года.

"Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря 2016 года", — отмечает регулятор.