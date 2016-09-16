Инфляция в России заметно снизилась — Центробанк

14:30 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ. Инфляция в России заметно снизилась, что соответствует базовому прогнозу Центробанка РФ, говорится в сообщении регулятора.

Годовой темп прироста потребительских цен сократился до 6,6% по состоянию на 12 сентября 2016 года после 7,2% в июле. «Однако снижение инфляции в частности было обусловлено динамикой курса рубля в условиях более благоприятной, чем ожидалось ранее, внешнеэкономической конъюнктуры. Наблюдающееся в этих условиях медленное снижение темпов роста цен на непродовольственные товары является признаком ослабления дезинфляционного влияния внутреннего спроса», — отметил ЦБ РФ.

Совет директоров Центробанка 16 сентября принял решение снизить ключевую ставку до 10% годовых, «учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности». Вместе с тем, по мнению регулятора, для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года.

По оценке ЦБ РФ, умеренно жесткие денежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности, и основные препятствия лежат в структурной области. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям, безработица сохраняется на стабильном невысоком уровне. «Продолжается развитие процессов импортозамещения, а также расширения несырьевого экспорта по некоторым позициям, наметились дополнительные точки роста в промышленности, в том числе в высокотехнологичных производствах. В то же время они пока не могут обеспечить уверенную положительную динамику производства в целом. Одновременно наблюдается стагнация или замедление темпов роста выпуска в отдельных отраслях, продолжают сокращаться инвестиции», — сообщил регулятор. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимо время, считает Центробанк.



