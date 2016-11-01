Верховный суд РФ не пересмотрит решение о банкротстве АМБ банка

17:19 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал председателю совета директоров АМБ банка Сергею Горяшину в пересмотре решения о признании АМБ банка банкротом, говорится в материалах дела.

ВС отмечает, что доводы Горяшина о пересмотре по существу сводятся к несогласию с выводом суда о размере активов должника. "Указанный довод не может быть принят во внимание, поскольку относится к вопросу факта, разрешение которого не входит в полномочия суда, рассматривающего спор по правилам кассационного производства", — говорится в определении высшей судебной инстанции.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2015 года по заявлению Банка России признал АМБ банк несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство в банке сроком на один год. Функции конкурсного управляющего суд возложил на Госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов". Горяшин обжаловал это решение в апелляционной и кассационной инстанции, однако они подтвердили выводы арбитража Москвы.

Председатель совета директоров и один из акционеров АМБ банка Горяшин участвовал в деле в качестве третьего лица.

Согласно решению суда о банкротстве банка, по сведениям временной администрации на дату отзыва у кредитной организации лицензии стоимость имущества банка составляла 9,7 миллиарда рублей, тогда как размер обязательств 17,6 миллиарда рублей, что свидетельствует о наличии у банка признаков банкротства, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В суде первой инстанции суд отклонил ходатайство представителя Горяшина о назначении финансово-экономической экспертизы по делу. Позднее, в апелляционной жалобе Горяшин сослался на заключение специалиста АНО "Бюро судебных экспертиз", в котором говорилось, что проведенная временной администрацией реклассификация ссудной задолженности и доначисление резервов на возможные потери не соответствуют действующим общеприменимым методикам, инструкциями и положениям Банка России.

Суд, отклоняя жалобу Горяшина, указал, что первая инстанция правомерно отклонила заявленное ходатайство об экспертизе. Экспертиза может быть назначена судом только для разрешения вопросов, находящихся вне его профессиональной компетенции. Ответ на вопрос о наличии у кредитной организации признака несостоятельности (банкротства) может дать только суд, назначение экспертизы в этом случае будет подменой функций суда. Кроме того, назначаемая Банком России временная администрация обладает специальными знаниями, необходимыми для проведения обследования финансового состояния банка, говорится в постановлении апелляции.

ЦБ РФ с 24 июля 2015 года отозвал лицензии у банков группы "Лайф", подконтрольных ранее Анатолию Мотылеву — "Российского кредита", "Тульского промышленника", М банка и АМБ банка. АМБ банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 июля 2015 года он занимал 186-е место в банковской системе РФ.