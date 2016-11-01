ВС не нашел оснований: ИТБ не избежал судебной неустойки в 63,5 млн руб

20:18 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отклонил кассационную жалобу АКБ «Инвестиционный торговый банк» на постановление об отказе в восстановлении срока на обжалование судебных актов о взыскании с него судебной неустойки (астрента) в размере 63,5 миллиона рублей за неисполнение решения суда.

Об этом РАПСИ сообщили в адвокатском бюро «Линия права», представлявшем в суде интересы оппонентов банка — иностранных компаний, являющихся акционерами АКБ.

Банк надлежащим образом был извещен о принятии судом первой инстанции к рассмотрению заявления иностранных компаний о присуждении денежной компенсации за неисполнение судебных актов, а также о времени и месте судебного заседания в суде первой инстанции, в которое направил своего представителя, отметил ВС.

В связи с корпоративным конфликтом между менеджментом и акционерами банка клиенты адвокатского бюро добились истребования от АКБ значительного объема документов, необходимых для выяснения финансового состояния кредитной организации. Впоследствии из-за длительного неисполнение решения суда акционеры банка обратились с заявлением о взыскании судебной неустойки (астрента). Суд апелляционной инстанции присудил судебную неустойку в виде прогрессивной шкалы, начиная с 50 тысяч рублей в день, при этом каждый месяц размер неустойки увеличивался на 50 тысяч рублей.

Банк, несмотря на существенный размер неустойки, продолжал не исполнять решение суда, передав истребованные судом документы только после того, как размер судебной неустойки достиг 400 тысяч рублей в день.

АКБ обратился с кассационной жалобой на постановление апелляционного суда. Однако акционеры смогли убедить суд в отсутствии у банка уважительных причин для пропуска срока на подачу кассационной жалобы, и производство по жалобе АКБ было прекращено.

Как сообщили в адвокатском бюро «Линия права», банк подал в ВС РФ кассационную жалобу, после изучения которой дело было истребовано. Акционеры банка привели дополнительные доводы, подтверждающие факт того, что банк мог своевременно подать кассационную жалобу. ВС продлил рассмотрение жалобы банка, а затем отказал ему в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России.

По мнению партнера Арбитражной практики «Линии права» Владислава Ганжала, взыскание и фактическая выплата такой значительной (возможно, самой большой на данный момент) судебной неустойки были обусловлены недобросовестностью банка, который явно уклонялся от исполнения решения суда даже после назначения временной администрации (суд даже квалифицировал такое бездействие как явное проявление неуважения к суду). «Судебная неустойка послужила инструментом для побуждения недобросовестного должника исполнить неудобное для него решение суда. Когда размер судебной неустойки стал критичным для банка, он приступил к исполнению данного решения», — отметил юрист.

