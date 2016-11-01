Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
01/11/2016 23:53
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

ВС не нашел оснований: ИТБ не избежал судебной неустойки в 63,5 млн руб

Контекст
Теги: Банковское право, Верховный суд РФ, Москва, Россия
20:18 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отклонил кассационную жалобу АКБ «Инвестиционный торговый банк» на постановление об отказе в восстановлении срока на обжалование судебных актов о взыскании с него судебной неустойки (астрента) в размере 63,5 миллиона рублей за неисполнение решения суда.

Об этом РАПСИ сообщили в адвокатском бюро «Линия права», представлявшем в суде интересы оппонентов банка — иностранных компаний, являющихся акционерами АКБ.

Банк надлежащим образом был извещен о принятии судом первой инстанции к рассмотрению заявления иностранных компаний о присуждении денежной компенсации за неисполнение судебных актов, а также о времени и месте судебного заседания в суде первой инстанции, в которое направил своего представителя, отметил ВС.

В связи с корпоративным конфликтом между менеджментом и акционерами банка клиенты адвокатского бюро добились истребования от АКБ значительного объема документов, необходимых для выяснения финансового состояния кредитной организации. Впоследствии из-за длительного неисполнение решения суда акционеры банка обратились с заявлением о взыскании судебной неустойки (астрента). Суд апелляционной инстанции присудил судебную неустойку в виде прогрессивной шкалы, начиная с 50 тысяч рублей в день, при этом каждый месяц размер неустойки увеличивался на 50 тысяч рублей.

Банк, несмотря на существенный размер неустойки, продолжал не исполнять решение суда, передав истребованные судом документы только после того, как размер судебной неустойки достиг 400 тысяч рублей в день.

АКБ обратился с кассационной жалобой на постановление апелляционного суда. Однако акционеры смогли убедить суд в отсутствии у банка уважительных причин для пропуска срока на подачу кассационной жалобы, и производство по жалобе АКБ было прекращено.

Как сообщили в адвокатском бюро «Линия права», банк подал в ВС РФ кассационную жалобу, после изучения которой дело было истребовано. Акционеры банка привели дополнительные доводы, подтверждающие факт того, что банк мог своевременно подать кассационную жалобу. ВС продлил рассмотрение жалобы банка, а затем отказал ему в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России.

По мнению партнера Арбитражной практики «Линии права» Владислава Ганжала, взыскание и фактическая выплата такой значительной (возможно, самой большой на данный момент) судебной неустойки были обусловлены недобросовестностью банка, который явно уклонялся от исполнения решения суда даже после назначения временной администрации (суд даже квалифицировал такое бездействие как явное проявление неуважения к суду). «Судебная неустойка послужила инструментом для побуждения недобросовестного должника исполнить неудобное для него решение суда. Когда размер судебной неустойки стал критичным для банка, он приступил к исполнению данного решения», — отметил юрист.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ВС не нашел оснований: ИТБ не избежал судебной неустойки в 63,5 млн руб

20:18 01/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ отклонил кассационную жалобу АКБ «Инвестиционный торговый банк» на постановление об отказе в восстановлении срока на обжалование судебных актов о взыскании с него судебной неустойки (астрента) в размере 63,5 миллиона рублей за неисполнение решения суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Фигурант дела о гонках на Gelandewagen арестован ещё на 10 суток

21:17 01/11/2016 Мировой судья судебного участка 417 назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток участнику резонансной гонки на Gelandewagen Авдувахобу Маджидову, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылина.

Экс-глава Дальневосточного центра судост­роения Борбот подал иск к Мантурову в СШ­А

21:06 01/11/2016 Бывший глава Даль­невосточного центра судостроения Игорь Б­орбот, фигурант ряда уголовных дел в РФ,­ который был задержан в США и на депорта­ции которого настаивают российские власт­и, подал иск к министру промышленности и­ торговли РФ Денису Мантурову.

ВС не нашел оснований: ИТБ не избежал судебной неустойки в 63,5 млн руб

20:18 01/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ отклонил кассационную жалобу АКБ «Инвестиционный торговый банк» на постановление об отказе в восстановлении срока на обжалование судебных актов о взыскании с него судебной неустойки (астрента) в размере 63,5 миллиона рублей за неисполнение решения суда.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера