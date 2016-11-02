ЦБ РФ создал экспертный совет по информационной прозрачности

17:30 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Банк России создал экспертный совет по информационной прозрачности, основными задачами которого являются содействие в определении политики и стратегии ЦБ в вопросах информационной прозрачности публичных компаний, а также улучшение практики раскрытия информации акционерными обществами, говорится в сообщении регулятора.

Также совет должен оказывать экспертную поддержку деятельности регулятора по вопросам повышения эффективности системы раскрытия информации об эмитентах и выпускаемых ими ценных бумагах.

"Планируется, что на основе мнения участников рынка и собственных аналитических материалов совет сможет разрабатывать рекомендации по совершенствованию законодательства и нормативно-правовому регулированию, по развитию методологии в области раскрытия информации. Кроме того, предполагается проводить экспертную оценку законопроектов и уже действующих законов и нормативных актов", - отмечается в сообщении.

ЦБ подчеркивает, что в совет вошли представители профессиональных объединений в сфере раскрытия информации, инфраструктурных организаций, а также инвестиционного сообщества.

"Необходимость создания Совета продиктована актуальностью вопросов информационной прозрачности для российских компаний, их значимостью для повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса и его инвестиционной привлекательности", - резюмирует регулятор.