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ЦБ РФ создал экспертный совет по информационной прозрачности

Теги: Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
17:30 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя - РАПСИ. Банк России создал экспертный совет по информационной прозрачности, основными задачами которого являются содействие в определении политики и стратегии ЦБ в вопросах информационной прозрачности публичных компаний, а также улучшение практики раскрытия информации акционерными обществами, говорится в сообщении регулятора.

Также совет должен оказывать экспертную поддержку деятельности регулятора по вопросам повышения эффективности системы раскрытия информации об эмитентах и выпускаемых ими ценных бумагах.

"Планируется, что на основе мнения участников рынка и собственных аналитических материалов совет сможет разрабатывать рекомендации по совершенствованию законодательства и нормативно-правовому регулированию, по развитию методологии в области раскрытия информации. Кроме того, предполагается проводить экспертную оценку законопроектов и уже действующих законов и нормативных актов", - отмечается в сообщении.

ЦБ подчеркивает, что в совет вошли представители профессиональных объединений в сфере раскрытия информации, инфраструктурных организаций, а также инвестиционного сообщества.

"Необходимость создания Совета продиктована актуальностью вопросов информационной прозрачности для российских компаний, их значимостью для повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса и его инвестиционной привлекательности", - резюмирует регулятор.

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ЦБ РФ создал экспертный совет по информационной прозрачности

17:30 02/11/2016 Банк России создал экспертный совет по информационной прозрачности, основными задачами которого являются содействие в определении политики и стратегии ЦБ в вопросах информационной прозрачности публичных компаний, а также улучшение практики раскрытия информации акционерными обществами, говорится в сообщении регулятора.
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