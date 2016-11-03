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ЦБ РФ сообщил о появлении на рынке первой микрофинансовой компании

Теги: Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Россия
12:51 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя - РАПСИ. Банк России внес изменения в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО) в части изменения статуса одной из действующих МФО с микрокредитной на микрофинансовую компанию, говорится в сообщении регулятора.

Разделение МФО на микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК) предусмотрено поправками к Федеральному закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые вступили в силу 29 марта 2016 года. Все МФО, сведения о которых содержались в государственном реестре микрофинансовых организаций на эту дату, были признаны МКК и обязаны в течение года – до 29 марта 2017 года – привести свое наименование в соответствие с требованиями закона. Статус микрофинансовых компаний могут получить МФО, располагающие собственным капиталом в размере не менее 70 миллионов рублей и представившие в Банк России необходимые для получения статуса МФК документы.

«Разделение МФО на МФК и МКК и передача функций контроля за МКК саморегулируемым организациям являются важными шагами в направлении реализации концепции пропорционального регулирования рынка микрофинансирования и риск-ориентированного подхода к надзору за деятельностью его участников», – отметил начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков.

По экспертным оценкам, порядка 90 организаций, работающих сегодня на рынке микрофинансирования, планируют стать микрофинансовыми компаниями.

Микрофинансовые компании могут выпускать облигации, привлекать денежные средства граждан (в размере от 1,5 миллиона рублей), а также выдавать одному заемщику потребительские займы в размере до 1 миллиона рублей, тогда как микрокредитным компаниям разрешено выдавать одному заемщику потребительские займы на общую сумму не более 500 тысяч рублей и запрещено привлекать займы от граждан, не являющихся их учредителями.

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ЦБ РФ сообщил о появлении на рынке первой микрофинансовой компании

12:51 03/11/2016 Банк России внес изменения в государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО) в части изменения статуса одной из действующих МФО с микрокредитной на микрофинансовую компанию, говорится в сообщении регулятора.
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