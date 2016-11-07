Инвентаризация Нацкорпбанка выявила недостачу в 554 млн руб - АСВ

12:50 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Инвентаризация Национального корпоративного банка (Нацкорпбанк) выявила недостачу имущества в размере 554,1 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Наибольшая сумма недостачи (396,04 миллиона рублей) приходится на ссудную задолженность юридических лиц в связи с отсутствием в банке оригиналов документов, подтверждающих выдачу кредитов.

Центробанк РФ в августе сообщил, что стоимость активов Нацкорпбанка не превышает 996,4 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,7 миллиарда рублей. Также временная администрация в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством Нацкорпбанка, имеющие признаки вывода из банка активов на общую сумму более 495 миллиона рублей путем выдачи кредитов техническим компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.

Арбитраж Москвы в июне удовлетворил заявление Центробанка России о признании Нацкорпбанка несостоятельным. Конкурсным управляющим банка было назначено АСВ.

Регулятор 17 марта отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. По информации ЦБ, Нацкорпбанк допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска. В частности, по итогам выполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, размер собственных средств (капитал) кредитной организации снизился до критического значения.

Кроме того, как отметил регулятор, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом Нацкорпбанк был вовлечен в проведение сомнительных операций, в том числе транзитных.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 марта он занимал 487-е место в банковской системе РФ.