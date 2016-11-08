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Арбитраж Москвы признал РосинтерБанк несостоятельным

Контекст
Теги: Банкротство, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:29 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банкротом АО КБ «РосинтерБанк», которое занимало 68-ое место в банковской системе РФ, сообщили РАПСИ в суде. 

Регулятор ранее сообщил, что активы РосинтерБанка на дату отзыва у него лицензии составляли 1,3 миллиарда рублей при величине обязательств в 83,4 миллиарда рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в октябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам «РосинтерБанка», размер которого составит около 49,2 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 66,7 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 3 октября 2016 года по 3 октября 2017 года через Россельхозбанк и ПАО «Банк Открытие», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 3 октября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Временные администрации по управлению КБ «РосинтерБанк», назначенные приказами Банка России от 15 сентября и 19 сентября, столкнулись с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы банка, сообщил в сентябре регулятор.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками РосинтерБанка противоправных действиях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Ранее регулятор лишил эту кредитную организацию лицензии на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

По информации регулятора, РосинтерБанк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала), отметил ЦБ РФ.

 

 

 

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Арбитраж Москвы признал РосинтерБанк несостоятельным

10:29 08/11/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банкротом АО КБ «РосинтерБанк», которое занимало 68-ое место в банковской системе РФ, сообщили РАПСИ в суде.
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