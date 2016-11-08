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ЦБ РФ подал в суд заявление о банкротстве московского Центркомбанка

Контекст
Теги: Банковское право, Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
11:11 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Центркомбанк», говорится в материалах суда.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в октябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Центркомбанка, размер которого составит около 7,1 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 10,4 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 10 октября 2016 года по 10 октября 2017 года через ПАО «РГС Банк», действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 10 октября 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центробанк (ЦБ) России 26 сентября издал приказ об отзыве лицензии у Центркомбанка.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Регулятор сообщил, что Центркомбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. «В результате формирования по требованию надзорного органа резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», - отметил ЦБ РФ.

Также банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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ЦБ РФ подал в суд заявление о банкротстве московского Центркомбанка

11:11 08/11/2016 Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Центркомбанк», говорится в материалах суда.
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