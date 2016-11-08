Выявлена недостача имущества Стелла-Банка в размере 2,06 млрд руб — АСВ

16:25 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. Инвентаризация АКБ "Стелла-Банк" выявила недостачу имущества на сумму 2,06 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Наибольшая сумма недостачи (1,9 миллиарда рублей) приходится на ссудную задолженность физических лиц (отсутствуют оригиналы кредитных договоров).

Арбитражный суд Ростовской области 7 июня удовлетворил заявление Центробанка России о признании АКБ "Стелла-Банк" банкротом. Конкурсным управляющим банка было назначено АСВ.

Регулятор 14 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Стелла-Банка. В сообщении говорится, что кредитная организация не исполняла требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В банк была назначена временная администрация. "Деятельность кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения. В условиях, введенных надзорным органом ограничений и запретов на привлечение вкладов, АКБ "Стелла-Банк" продолжал активно их привлекать, в том числе во внутренних структурных подразделениях в городе Москве, по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень", — сообщил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал на 1 апреля 467-е место в банковской системе РФ.