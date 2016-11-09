Арбитражный суд признал банкротом московский "Газстройбанк"

РАПСИ

19:40 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о признании банкротом АО АКБ "Газстройбанк", сообщили РАПСИ в суде.

Конкурсным управляющим банка назначена государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Центральный банк (ЦБ) РФ 12 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газстройбанка. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.

Как указал регулятор, АО АКБ "Газстройбанк" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, сообщил ЦБ.

По величине активов Газстройбанк на 1 августа занимал 335-ое место в банковской системе РФ.