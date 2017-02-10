Кредиторы ВПБ утвердили заключение мировых соглашений с оператором лотерей

keytown.me

15:03 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя - РАПСИ. Комитет кредиторов признанного банкротом Внешпромбанка (ВПБ) утвердил заключение мировых соглашений с АО «Торговый Дом «Столото» (одна из крупнейших в России компаний - распространителей государственных лотерей), которое является ответчиком по трем искам банка на сумму более 4 миллиардов рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Ранее Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение исков банка к АО для согласования и подписания мировых соглашений.

Сеть «Столото» насчитывает более 50 тысяч торговых точек. Торговый дом объединяет все лотереи страны, организаторы которых — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. В числе партнеров по распространению лотерей ТД — Почта России, салоны связи «Евросеть», магазины «Связной», офисы продаж «МегаФон».

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк. Конкурсному управляющему банка предъявлены требования более 10 тысяч заявителей на общую сумму 176,6 миллиарда рублей, ранее сообщило АСВ. Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу — 251 миллиард рублей. Такую информацию предоставила конкурсному управляющему временная администрация по управлению банком.