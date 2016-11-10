Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
10/11/2016 17:37
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

ЦБ выпустил первый обзор состояния финансовой доступности в РФ

Теги: Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
10:56 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя - РАПСИ. Банк России выпустил первый обзор состояния финансовой доступности, в котором содержатся сравнительные данные о существующей в РФ инфраструктуре финансовых услуг, а также подробная информация о востребованности населением и малым и средним бизнесом финансовых сервисов и удовлетворенности ими, говорится в сообщении регулятора. 

ЦБ отмечает, что данные об инфраструктуре финансовых услуг дают возможность сравнить некоторые ключевые показатели в 2014 и 2015 годах, когда российская экономика вступила в период серьезного экономического кризиса, усугубленного воздействием неблагоприятных внешних факторов, таких как снижающиеся цены на энергоносители и внешнеполитические санкции. 

По данным Банка России, по итогам 2015 года количество банковских подразделений сократилось на 11,2%, однако существенно возросло количество платежных терминалов банковских и небанковских платежных агентов (на 16,2% и 74,7% соответственно). Согласно обзору, почти каждый третий взрослый россиянин брал кредит в банке. При этом наиболее активные пользователи банковских кредитов – население среднего возраста (от 25 до 55 лет), предприниматели и работающие по найму. 

Больше всего получают переводы через электронный кошелек, платежную систему, на банковский счет или карту взрослые жители Дальневосточного федерального округа, при этом чаще всего они получают переводы на карту (61,7% взрослого населения округа).

В разделе обзора, посвященном оценке качества финансовых услуг, приведены данные о том, в каких регионах страны население чаще отказывалось от оформления кредита, размещения вклада, услуг добровольного страхования и почему. Например, 22,8% россиян отказались от кредита из-за высокой ставки; наибольшая доля отказавшихся приходится на взрослое население, проживающее в семьях с доходом от 45 до 55 тыс. рублей на человека в месяц (46,2%). Самые большие доли взрослого населения, посчитавшего обслуживание кредита непосильным, приходятся на Приволжский (30,7% взрослого населения округа) и Дальневосточный федеральные округа (26,8%).

В целом, как выяснилось, 71% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) удовлетворены банковским сервисом. В обзоре также дана оценка возможности бизнесу получить экстренное финансирование: четверть предпринимателей уверены, что при необходимости получат такое финансирование, еще 45,6% считают, что вероятнее всего смогут его получить.

В основу обзора легли индикаторы финансовой доступности за 2014 и 2015 годы, замеры которых Банк России провел в 2015 и 2016 годах. Индикаторы включают в себя как данные отчетности финансовых организаций, так и опросные данные взрослого населения и субъектов МСП.


добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЦБ выпустил первый обзор состояния финансовой доступности в РФ

10:56 10/11/2016 Банк России выпустил первый обзор состояния финансовой доступности, в котором содержатся сравнительные данные о существующей в РФ инфраструктуре финансовых услуг, а также подробная информация о востребованности населением и малым и средним бизнесом финансовых сервисов и удовлетворенности ими, говорится в сообщении регулятора.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд признал законной блокировку соцсети для делового общения "LinkedIn"

16:46 10/11/2016 Мосгорсуд признал законным решение о блокировке социальной сети "LinkedIn", предназначенной для установления деловых связей и поиска работы, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Закон об увеличении штрафа за нелегальное предпринимательство внесен в ГД

16:38 10/11/2016 В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий административную ответственность за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Суд удовлетворил повторное ходатайство следствия об аресте имущества Белых

17:20 10/11/2016 Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов о повторном наложении обеспечительного ареста на недвижимое имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера