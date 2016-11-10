ЦБ выпустил первый обзор состояния финансовой доступности в РФ

10:56 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя - РАПСИ. Банк России выпустил первый обзор состояния финансовой доступности, в котором содержатся сравнительные данные о существующей в РФ инфраструктуре финансовых услуг, а также подробная информация о востребованности населением и малым и средним бизнесом финансовых сервисов и удовлетворенности ими, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что данные об инфраструктуре финансовых услуг дают возможность сравнить некоторые ключевые показатели в 2014 и 2015 годах, когда российская экономика вступила в период серьезного экономического кризиса, усугубленного воздействием неблагоприятных внешних факторов, таких как снижающиеся цены на энергоносители и внешнеполитические санкции.

По данным Банка России, по итогам 2015 года количество банковских подразделений сократилось на 11,2%, однако существенно возросло количество платежных терминалов банковских и небанковских платежных агентов (на 16,2% и 74,7% соответственно). Согласно обзору, почти каждый третий взрослый россиянин брал кредит в банке. При этом наиболее активные пользователи банковских кредитов – население среднего возраста (от 25 до 55 лет), предприниматели и работающие по найму.

Больше всего получают переводы через электронный кошелек, платежную систему, на банковский счет или карту взрослые жители Дальневосточного федерального округа, при этом чаще всего они получают переводы на карту (61,7% взрослого населения округа).

В разделе обзора, посвященном оценке качества финансовых услуг, приведены данные о том, в каких регионах страны население чаще отказывалось от оформления кредита, размещения вклада, услуг добровольного страхования и почему. Например, 22,8% россиян отказались от кредита из-за высокой ставки; наибольшая доля отказавшихся приходится на взрослое население, проживающее в семьях с доходом от 45 до 55 тыс. рублей на человека в месяц (46,2%). Самые большие доли взрослого населения, посчитавшего обслуживание кредита непосильным, приходятся на Приволжский (30,7% взрослого населения округа) и Дальневосточный федеральные округа (26,8%).

В целом, как выяснилось, 71% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) удовлетворены банковским сервисом. В обзоре также дана оценка возможности бизнесу получить экстренное финансирование: четверть предпринимателей уверены, что при необходимости получат такое финансирование, еще 45,6% считают, что вероятнее всего смогут его получить.

В основу обзора легли индикаторы финансовой доступности за 2014 и 2015 годы, замеры которых Банк России провел в 2015 и 2016 годах. Индикаторы включают в себя как данные отчетности финансовых организаций, так и опросные данные взрослого населения и субъектов МСП.



