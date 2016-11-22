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ВС РФ подтвердил акт о несостоятельности М Банка

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Теги: Банковское право, Банкротство, Верховный суд РФ, Москва, Россия
17:46 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ не пересмотрит решение о признании банкротом Мосстройэкономбанк (М Банк), говорится в материалах дела.

Суд отказал председателю наблюдательного совета М Банка Михаилу Пальшину в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам. Арбитражный суд Москвы в октябре 2015 года по заявлению Банка России признал банкротом М Банк и открыл в отношении кредитной организации конкурсное производство сроком на один год. Решение первой инстанции поддержали апелляция и кассация.

Представитель ЦБ сообщал в суде в октябре 2015 года, что, по окончательной оценке временной администрации, имущество банка стоит 11,4 миллиарда рублей, а обязательства составляют 39,6 миллиарда рублей. Таким образом, имеются основания для признания банка банкротом, заявил председатель Центробанка. Представитель временной администрации подтвердил, что «дыра» в капитале М Банка оценивается в 28,2 миллиарда рублей.

ЦБ РФ с 24 июля отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее бизнесмену Анатолию Мотылеву, — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка.

Центробанк 1 сентября 2015 года сообщил, что по предварительной оценке общая «дыра» в капитале банков, входивших в группу, оценивается в сумму более 100 миллиардов рублей. В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

Зампред ЦБ Михаил Сухов еще ранее сообщал, что, по данным отчетности М Банка на 1 июля 2015 года, его обязательства составляли 18,8 миллиарда рублей.

М Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, занимал на 1 июля 2015 года 112-е место в банковской системе РФ.

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ВС РФ подтвердил акт о несостоятельности М Банка

17:46 22/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ не пересмотрит решение о признании банкротом Мосстройэкономбанк (М Банк), говорится в материалах дела.
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