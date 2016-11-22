"Дыра" в капитале Ринвестбанка составила 4,6 млрд руб — ЦБ РФ

17:58 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ. Активы ООО РИКБ «Ринвестбанк» не превышают 900 миллионов рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5,57 миллиарда рублей, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.

Кроме того, временная администрация ЦБ обнаружила признаки вывода активов из банка на 2,6 миллиарда рублей путем выдачи кредитов компаниям, не ведущим реальную деятельность. Арбитражный суд Рязанской области в сентябре удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным (банкротом) Ринвестбанка.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июле сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Ринвестбанка, размер которого составит около 5 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 8,5 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 28 июля 2016 года по 28 июля 2017 года через Россельхозбанк, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и банк «Уралсиб», действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 28 июля 2017 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Центробанк России 14 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Ринвестбанка.

По информации регулятора, данное решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. «При этом банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Ринвестбанк был основан 7 июля 1995 года при участии крупнейших предприятий и администрации Рязанской области.